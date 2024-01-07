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Гепатолог Вялов назвал еду, которая выведет из строя поджелудочную

1:17
Здоровье

В период праздников, когда одно застолье сменяется другим, возрастает негативное воздействие на поджелудочную железу, что повышает риск острого панкреатита. Кандидат медицинских наук, специалист по гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов высказал эту озабоченность.

Гепатолог Вялов назвал еду, которая выведет из строя поджелудочную
Фото: wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По его мнению, в период новогодних праздников многие люди употребляют избыточное количество пищи, сопровождая ее обильным употреблением алкоголя. Также долгое пребывание за столом может сделать это воздействие особенно серьезным, вплоть до необходимости госпитализации.

После избыточного употребления еды у человека утром могут появиться симптомы, такие как тяжесть в животе, газообразование, диарея и головная боль, как сообщает "Российская газета".

Специалист подчеркивает особую опасность потребления пищи, богатой жирами, такой как майонезные салаты в сочетании с запеченной в соусах курицей. Это может привести к развитию острого панкреатита, серьезного заболевания, которое зачастую требует хирургического вмешательства.

Медик предостерегает от сочетания жира и алкоголя, указывая на их роль как основной причины этого заболевания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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