Гепатолог Вялов назвал еду, которая выведет из строя поджелудочную

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период праздников, когда одно застолье сменяется другим, возрастает негативное воздействие на поджелудочную железу, что повышает риск острого панкреатита. Кандидат медицинских наук, специалист по гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов высказал эту озабоченность.

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По его мнению, в период новогодних праздников многие люди употребляют избыточное количество пищи, сопровождая ее обильным употреблением алкоголя. Также долгое пребывание за столом может сделать это воздействие особенно серьезным, вплоть до необходимости госпитализации.

После избыточного употребления еды у человека утром могут появиться симптомы, такие как тяжесть в животе, газообразование, диарея и головная боль, как сообщает "Российская газета".

Специалист подчеркивает особую опасность потребления пищи, богатой жирами, такой как майонезные салаты в сочетании с запеченной в соусах курицей. Это может привести к развитию острого панкреатита, серьезного заболевания, которое зачастую требует хирургического вмешательства.

Медик предостерегает от сочетания жира и алкоголя, указывая на их роль как основной причины этого заболевания.