Доктор Мясников дал советы тем, кто мучается от похмелья: нет бане и оруречному рассолу

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников напомнил, что похмелье оказывает отрицательное воздействие на весь организм человека, а не только заставляет его страдать.

Фото: openverse by Ktoine is licensed under CC BY-SA 2.0

Самое простое и логичное, что можно сделать, чтобы на следующий день не мучиться от похмелья — это соблюдать умеренность в употреблении спиртного, считает Мясников.

Также телеведущий уверен, что перебравшему накануне человеку противопоказана баня, которая обезводит его организм ещё больше.

Кроме того, Мясников считает излюбленное народное средство — огуречный рассол — бесполезным при похмелье. Более того, рассол опасен для гипертоников, напомнил врач.

Чтобы не ощутить на себе все тяготы похмелья, Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя после 21 часа и как следует отдохнуть на следующий день. А на завтрак в рацион хорошо бы включить шоколад с орехами из-за содержащегося в нём магния.