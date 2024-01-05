Телеведущий и врач Александр Мясников напомнил, что похмелье оказывает отрицательное воздействие на весь организм человека, а не только заставляет его страдать.
Самое простое и логичное, что можно сделать, чтобы на следующий день не мучиться от похмелья — это соблюдать умеренность в употреблении спиртного, считает Мясников.
Также телеведущий уверен, что перебравшему накануне человеку противопоказана баня, которая обезводит его организм ещё больше.
Кроме того, Мясников считает излюбленное народное средство — огуречный рассол — бесполезным при похмелье. Более того, рассол опасен для гипертоников, напомнил врач.
Чтобы не ощутить на себе все тяготы похмелья, Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя после 21 часа и как следует отдохнуть на следующий день. А на завтрак в рацион хорошо бы включить шоколад с орехами из-за содержащегося в нём магния.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.