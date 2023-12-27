Доктор Мясников посоветовал пить кисломолочные продукты при похмелье

Врач Александр Мясников порекомендовал при похмелье пить кисломолочные продукты. В эфире программы "О самом главном" он подчеркнул, что при алкогольной интоксикации лучше всего пить кефир или тан. Также улучшить состояние помогут нежирный куриный бульон, кофе и чай.

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Кроме того, по словам доктора, облегчить похмелье состояние могут шоколад и орехи, потому что они содержат магний. Дело в том, что при употреблении спиртного содержание этого микроэлемента в организме снижается, и его необходимо восполнить.

"Магний у нас содержат орехи, шоколад. Оказывается, с утра надо ещё шоколадку с орехами, грильяж", — обращает внимание эксперт.

Вдобавок, Мясников советует, чтобы избежать похмелья, закусывать спиртное варёным картофелем. Такого же эффекта удастся достичь, если перед застольем выпить ложку растительного масла. Однако, если употреблять спиртное быстрее, чем закусывать, эти советы не помогут.