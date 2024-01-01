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Оливье и "селёдку под шубой" лучше отложить 1 января на обед

1:26
Здоровье

Наши любимые новогодние блюда "селёдку под шубой" и салат оливье не стоит употреблять 1 января сразу после пробуждения.

Оливье и "селёдку под шубой" лучше отложить 1 января на обед
Фото: wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Не рекомендуется также и похмеляться, поскольку это выведет электролиты и воду из организма, уверены медики.

"Традиционное оливье или селёдка под шубой — насыщенные, сложные для усваивания блюда — лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть", — цитирует РИА Новости главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

По его словам, после спиртных напитков происходит обезвоживание, а значит, возникнет желание закусить солёным, но это и задерживает воду в организме. Также хочется закусить чем-нибудь жирненьким. Однако врач отмечает, что нужно есть не просто солёные и углеводные вещи, а употребить ферментированные продукты, в которых много витамина C и других микроэлементов, восстанавливающих обмен веществ.

Например, это может быть квашеная капуста, "кисломолочка", также нужно больше пить травяного чая, морсов, отваров. Кофе также не советуют, поскольку он выводит жидкость из организма.

Как избавиться от похмелья
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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