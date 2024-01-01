Оливье и "селёдку под шубой" лучше отложить 1 января на обед

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наши любимые новогодние блюда "селёдку под шубой" и салат оливье не стоит употреблять 1 января сразу после пробуждения.

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Не рекомендуется также и похмеляться, поскольку это выведет электролиты и воду из организма, уверены медики.

"Традиционное оливье или селёдка под шубой — насыщенные, сложные для усваивания блюда — лучше отложить на обеденное время, когда организм окончательно проснется. Кроме того, если вечером и ночью еда была тяжелой и обильной, то печени и желчному пузырю нужно дать отдохнуть", — цитирует РИА Новости главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

По его словам, после спиртных напитков происходит обезвоживание, а значит, возникнет желание закусить солёным, но это и задерживает воду в организме. Также хочется закусить чем-нибудь жирненьким. Однако врач отмечает, что нужно есть не просто солёные и углеводные вещи, а употребить ферментированные продукты, в которых много витамина C и других микроэлементов, восстанавливающих обмен веществ.

Например, это может быть квашеная капуста, "кисломолочка", также нужно больше пить травяного чая, морсов, отваров. Кофе также не советуют, поскольку он выводит жидкость из организма.

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