Эксперт Pravda.Ru рекомендует держать салаты в холодильнике не больше суток

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бытует мнение, что новогодние салаты вкуснее спустя время. Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова с таким мнением не согласна:

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"Салаты опасны тем, что без повторной кулинарной обработки. Если какой-то гуляш мы можем еще раз прогреть на сковороде, прокипятить или в микроволновке прогреть, то салаты едятся холодными и какие в них попали микробы во время изготовления или во время сортировки стола, все это в них остается. И это, конечно, прекрасная среда для микробов".

Особенно опасными праздничные салаты становятся после того, как проведут ночь на новогоднем столе, утверждает специалист.

"Если у вас был прекрасный пышный праздник, много часов застолья, потом все ушли на покой вздремнуть, оставили неубранный стол, и только буквально через 12 часов, в середине уже 1 января вспомнили, что на столе стоят со вчерашнего дня салаты. И вот их убрали в холодильник. Вот их я бы точно не советовала уже доедать. Потому что при комнатной температуре у микробов гораздо больше возможностей размножиться. Пять человек поели салат, и один из них отравился. Потому что ему достался вот этот кусок салата с микробами. Поэтому лучше не рисковать", — советует терапевт.

Если уж довелось угоститься подпорченным салатом, нужно сразу принять меры к ликвидации отравления, говорит наша собеседница.

"Промыть желудок. Удалить остатки салата из желудка, какие-то сорбенты можно принять. Бывают такие тяжелые отправления, что там без врача все равно не обойтись. Можно выпить сорбенты по типу смекты, что-то защищающее желудок и вбирающее в себя. Если рвота повторяется, если жидкий стул повторяется, лучше все-таки вызвать врача, чтобы не допустить обезвоживания и очень сильную интоксикацию", — говорит врач.

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