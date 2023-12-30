Врач Янг назвала продукты, которые улучшают настроение

Эксперт в области эндокринологии, доктор Екатерина Янг, поделилась рекомендациями по укреплению здоровья и поддержанию эмоционального фона в холодное время года через правильное питание.

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По мнению врача, чтобы избежать отрицательных последствий, жителям России стоит включить в свой рацион такие продукты, как тыква, брокколи, болгарский перец, морковь, свекла, корень сельдерея, петрушка, пастернак и белокочанная капуста.

Доктор подчеркнула, что в холодное время года многие люди подвержены перепадам настроения, что может привести к желанию употребить сладкое. Минимизировать вероятность таких ситуаций можно, включив в свой рацион упомянутые продукты.

Кроме того, Янг призвала избегать жареной пищи, увеличивать потребление жидкости и обеспечивать достаточное поступление витамина D, который играет важную роль для иммунитета и здоровья костей.

"Обязательно обсудите с врачом вопрос о назначении или коррекции дозы витамина D3, включайте в свой рацион источники витамина D", — подчеркнула специалист.