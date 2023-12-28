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Эндокринолог напомнила о пользе мандаринов: больше половины дневной нормы витамина С в одной штуке

1:19
Здоровье

Зимой многие часто покупают мандарины. Детский эндокринолог "СМ-Клиника" Дарья Губарева напомнила о том, насколько полезен этот цитрус.

Эндокринолог напомнила о пользе мандаринов: больше половины дневной нормы витамина С в одной штуке
Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач рассказала, что в мандаринах содержится много витамина С.

"Например, в 100 граммах мандарина (средний мандарин как раз весит около 100 граммов) содержится более половины дневной нормы витамина С, который необходим нам для правильной работы иммунной системы и синтеза коллагена; и около 10% необходимых нам пищевых волокон", — сказала Губарева.

Пищевые волокна необходимы человеку для нормальной работы ЖКТ и поддержания "правильной" микрофлоры кишечника, пишет Газета.Ru.

Помимо этого, в мандаринах есть достаточно много витаминов группы В, которые нужны для правильного функционирования клеток, есть витамин Е, обладающий антиоксидантными свойствами и поддерживающий иммунитет, и витамин А, который также важен для должной работы иммунной системы.

Кроме того, в мандаринах содержится ряд ценный микроэлементов: кальций, магний, фосфор.

Однако при всей своей несомненной пользе не стоит есть мандарины килограммами, уверена врач. По её мнению, достаточно 3-5 штук в день.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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