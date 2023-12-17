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Генетик Левина назвала людей, которым нельзя есть мандарины на Новый год

1:54
Здоровье

Генетик и биоинформатик Алина Левина подчеркнула, что несмотря на вкусность и популярность мандаринов, они являются важным источником витаминов и микроэлементов. Тем не менее, она уточнила, что существуют группы людей, которым следует ограничить или полностью исключить употребление этого цитрусового.

Генетик Левина назвала людей, которым нельзя есть мандарины на Новый год
Фото: Нейросеть Шедеврум

Важным элементом в мандаринах является витамин C, хотя его содержание в них ниже, чем в других продуктах, таких как шиповник или петрушка. Несмотря на это, даже один мандарин может покрыть до 34% дневной потребности в витамине C. Мандарины также содержат витамин А, фолиевую кислоту, калий, клетчатку и антиоксиданты, что делает их полезными для организма. Тем не менее, определенным группам людей рекомендуется воздерживаться от их употребления.

Людям с язвой желудка и гастритом с повышенной кислотностью следует избегать мандаринов, поскольку они могут ухудшить симптомы и вызвать дискомфорт. Также рекомендуется исключить мандарины из рациона при гепатите, холецистите и нефрите. Аллергия на цитрусовые также является основанием для исключения мандаринов из рациона. При проявлении симптомов аллергии важно обратиться к врачу для диагностики и лечения, сообщает "В Татарстане".

В общем, для здоровых взрослых практически нет ограничений на количество употребляемых мандаринов, их можно включать в рацион как ценный источник витаминов и микроэлементов. Рекомендуется съедать пять порций фруктов в день для поддержания здоровья, и мандарины могут стать одной из таких порций. При выборе мандаринов следует обращать внимание на их внешний вид и степень свежести, а хранить их рекомендуется в холодильнике до 2 недель.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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