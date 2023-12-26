Количество госпитализаций с COVID-19 в России сократилось на 10%

На прошлой неделе количество госпитализаций с COVID-19 в России сократилось на 10,4%, а заболеваемость — на 18,7%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Картина по стране неоднородная — в 30 регионах госпитализировали, наоборот, больше пациентов, в 12 — выросла заболеваемость. Но в целом очень похоже, что Россия миновала очередную волну коронавируса.

По данным ВОЗ за ноябрь, заболеваемость на планете пока растёт, причём РФ занимает в мировой статистике малопочётное первое место. Впрочем, медики уже отмечали, что волны эпидемии наблюдаются в разных странах не одновременно и чётко выраженного сезонного характера у них нет.