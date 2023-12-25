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Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь

1:28
Здоровье

Новый год считается одним из самых важных, если не самым важным, событием в году. Празднование обычно проводится в кругу семьи и близких друзей, сопровождаясь разнообразными вкусными блюдами и напитками.

Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь
Фото: by 2taol is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако, как часто бывает, веселье и радость могут повлечь за собой повышенный риск для здоровья.

По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, большинство травм у россиян происходит еще до начала Нового года, в предпраздничные дни. Основная часть обращений связана с переломами и повреждениями, полученными в результате падений. В январские выходные, наоборот, число обращений за страховой компенсацией относительно минимально.

Тем не менее, риски для здоровья в период новогодних праздников и в саму ночь празднования не ограничиваются только травмами из-за зимних условий.

Заместитель главного врача Видновской КБ по амбулаторно-поликлинической сети, врач-терапевт Тимур Асанов, рассказал Общественной Службе Новостей о потенциальных угрозах для здоровья, с которыми люди сталкиваются во время празднования Нового года.

Эти угрозы включают ожоги от пиротехники, пищевые и алкогольные отравления, обморожения, травмы от падений, гипертонию, переедание и, как следствие, обострение хронических заболеваний органов пищеварения, а также аллергические реакции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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