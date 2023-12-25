Терапевт Асанов рассказал, какие заболевания обостряются в новогоднюю ночь

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новый год считается одним из самых важных, если не самым важным, событием в году. Празднование обычно проводится в кругу семьи и близких друзей, сопровождаясь разнообразными вкусными блюдами и напитками.

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Однако, как часто бывает, веселье и радость могут повлечь за собой повышенный риск для здоровья.

По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, большинство травм у россиян происходит еще до начала Нового года, в предпраздничные дни. Основная часть обращений связана с переломами и повреждениями, полученными в результате падений. В январские выходные, наоборот, число обращений за страховой компенсацией относительно минимально.

Тем не менее, риски для здоровья в период новогодних праздников и в саму ночь празднования не ограничиваются только травмами из-за зимних условий.

Заместитель главного врача Видновской КБ по амбулаторно-поликлинической сети, врач-терапевт Тимур Асанов, рассказал Общественной Службе Новостей о потенциальных угрозах для здоровья, с которыми люди сталкиваются во время празднования Нового года.

Эти угрозы включают ожоги от пиротехники, пищевые и алкогольные отравления, обморожения, травмы от падений, гипертонию, переедание и, как следствие, обострение хронических заболеваний органов пищеварения, а также аллергические реакции.