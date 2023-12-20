Ученые: найдена связь недостатка витамина B12 с депрессией и ранней смертью

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа исследователей из Школы медицины Тринити-колледжа в Дублине выяснила, что недостаток в организме человека витамина В12 может приводить к формированию депрессивных состояний и ранней смертности в возрасте от 50 лет.

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О благоприятном влиянии на физическое и ментальное здоровье витамина B12 (цианокобаламин) и ранее говорилось много, но новое исследование ирландских ученых подтвердило это еще более убедительно, пишет LIFE.

Ученые изучили данные плазмы крови почти 4 тысяч жителей страны, одни из которых регулярно принимали витамин В9, а другие — цианокобаламин.

"Оказалось, что дефицит B12 повышал шансы людей заиметь клиническую депрессию в следующие четыре года. В то же время связи между уровнем B9 и психическими заболеваниями не оказалось", — говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи, депрессия — один из главных факторов ранней смертности в возрасте 50+. Поэтому желательно принимать добавки с содержанием В12 и употреблять больше продуктов животного происхождения, где содержится этот витамин.

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