Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Расхватают на лету: новогодняя закуска для праздничного стола
Эксперты нашли ТОП-4 лучших параллельных автомобилей на рынке РФ
Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"
Эксперты рассказали, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома
Зеленский: дети остаются в Украине, сын ходит в школу, а дочь учится в университете
Врач Янг назвала необходимый на столе продукт для защиты от рака и воспалений
Врач назвал безопасные аналоги соли
Врач Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах вина и пива
От печени до почек: эксперт рассказала о пользе субпродуктов

Врач Шашкова: язва желудка может "передаться по наследству"

1:47
Здоровье

Язвенная болезнь желудка представляет серьезное заболевание, способное вызвать значительные проблемы для пациента. Часто ей предшествует гастрит, который легче и быстрее лечится, поэтому важно немедленно обращаться к врачу при первых симптомах.

Врач Шашкова: язва желудка может "передаться по наследству"
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Татьяна Шашкова, руководитель клинико-диагностического отделения Видновской КБ Минздрава МО, подчеркнула в интервью Общественной службе новостей, что среди признаков заболевания часто встречаются рвота, отрыжка, изжога и тошнота. Врач отметила, что основным симптомом язвы желудка является боль в эпигастрии, расположенной между реберными дугами, ниже грудины, натощак или после приема пищи, которая часто иррадиирует в спину и грудную клетку. Она пояснила, что язвенное заболевание проявляется образованием дефектов, или язв, на слизистой оболочке и в мышечном слое желудка.

Основной причиной язвенной болезни, по ее словам, является инфекция Helicobacter pylori. Кроме того, второй по значимости фактор — это длительное и не контролируемое употребление обезболивающих препаратов, что приводит к образованию "лекарственных" язв желудка. На третьем месте среди причин указаны заболевания, увеличивающие выработку гастрина, такие как B12-дефицитная анемия, гастринома и другие.

Шашкова подчеркнула, что вероятность развития язвенной болезни существенно зависит от предрасполагающих факторов, таких как курение, стрессы, нарушение режима дня и питания, употребление рафинированных продуктов и фастфуда, а также наследственность, например, наличие язвенной болезни у родителей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Популярное
Лук или морковь: что жарят первым. Это знают немногие, поэтому подсказываем

Часто встречающийся вопрос — что же следует жарить первым: морковь или лук?

Лук или морковь: что жарят первым
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Установлено безопасное для здоровья количество сахара в чае и кофе
Буйнов очень сильно болен и уже с трудом передвигается
Рассказ консьержки: выяснились новые обстоятельства смерти Дмитрия Красилова
Опрос на Украине: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Плотников Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк
Символ процветания и богатства: четыре совета помогут вырастить денежное дерево
В Китае рассказали о двух подарках от России
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Бойцов СВО отказались заселять в отель в Ростовской области
Последние материалы
Эксперты нашли ТОП-4 лучших параллельных автомобилей на рынке РФ
Госдеп услышал Зеленского о том, что "США нас не бросят" и напомнил о "горшочке"
Эксперты рассказали, с какого возраста можно оставлять ребенка одного дома
Зеленский: дети остаются в Украине, сын ходит в школу, а дочь учится в университете
Врач Янг назвала необходимый на столе продукт для защиты от рака и воспалений
Врач назвал безопасные аналоги соли
Врач Шашкова: язва желудка может "передаться по наследству"
Врач Мясников рассказал о противовоспалительных свойствах вина и пива
От печени до почек: эксперт рассказала о пользе субпродуктов
Уролог Касаткин рассказал о симптомах, говорящих о снижении тестостерона у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников