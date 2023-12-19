Врач Шашкова: язва желудка может "передаться по наследству"

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Язвенная болезнь желудка представляет серьезное заболевание, способное вызвать значительные проблемы для пациента. Часто ей предшествует гастрит, который легче и быстрее лечится, поэтому важно немедленно обращаться к врачу при первых симптомах.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Татьяна Шашкова, руководитель клинико-диагностического отделения Видновской КБ Минздрава МО, подчеркнула в интервью Общественной службе новостей, что среди признаков заболевания часто встречаются рвота, отрыжка, изжога и тошнота. Врач отметила, что основным симптомом язвы желудка является боль в эпигастрии, расположенной между реберными дугами, ниже грудины, натощак или после приема пищи, которая часто иррадиирует в спину и грудную клетку. Она пояснила, что язвенное заболевание проявляется образованием дефектов, или язв, на слизистой оболочке и в мышечном слое желудка.

Основной причиной язвенной болезни, по ее словам, является инфекция Helicobacter pylori. Кроме того, второй по значимости фактор — это длительное и не контролируемое употребление обезболивающих препаратов, что приводит к образованию "лекарственных" язв желудка. На третьем месте среди причин указаны заболевания, увеличивающие выработку гастрина, такие как B12-дефицитная анемия, гастринома и другие.

Шашкова подчеркнула, что вероятность развития язвенной болезни существенно зависит от предрасполагающих факторов, таких как курение, стрессы, нарушение режима дня и питания, употребление рафинированных продуктов и фастфуда, а также наследственность, например, наличие язвенной болезни у родителей.