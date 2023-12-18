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Врачи нашли связь между тремя продуктами и "жирностью" крови у человека

1:51
Здоровье

Избыточное потребление определённых продуктов связано с негативными последствиями для организма и возможными нарушениями обмена веществ. В перечень входят и те, которые в настоящее время пользуются особым спросом и часто бывают на столах в больших объёмах.

Врачи нашли связь между тремя продуктами и "жирностью" крови у человека
Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

Специалисты предостерегают от чрезмерного употребления жирного красного мяса, которое прямо ведёт к различным метаболическим нарушениям, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания и неалкогольную жировую болезнь печени.

Высокая степень обработки также неблагоприятно влияет на обмен веществ. Медики указывают на сосиски, мясные деликатесы, бекон и подобные продукты как примеры такой пищи. Они содержат большое количество сахара, натрия и добавок, а также различные побочные продукты, которые могут причинить вред микробиому в кишечнике, сообщает издание Pronews.

Медики также продолжают беспокоиться о высокой популярности сладких безалкогольных напитков, включая фруктовые соки с добавленным сахаром, поскольку эти продукты перегружают печень и увеличивают риск развития нездорового уровня жира в крови, что является фактором риска для метаболических заболеваний.

Ранее врач-гематолог Павел Трахтман предупреждал о том, что повышенное содержание жиров в крови приводит к тому, что возникают смертельно опасные заболевания. Это состояние крови часто указывает на нарушение обмена веществ.

"Дело в том, что жировые частицы перерабатываются достаточно медленно. Если съесть очень много жареной картошки или копченого сала, значительная часть жира будет циркулировать некоторое время в человеческой крови", — отметил ранее врач.

Профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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