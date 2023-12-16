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Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости

1:02
Здоровье

Зубы мудрости обычно располагаются в задней части рта и, как правило, проявляются в последнюю очередь. Однако не у всех людей они появляются, и некоторые избавляются от них из-за дискомфорта и боли.

Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты утверждают, что зубы мудрости не уникальны только для человека, они также наблюдаются у обезьян, горилл и шимпанзе. У предков современного человека челюсти имели существенные отличия. Их зубы были крупными и толстыми, а жевательные мышцы обладали значительной мощью. Эти особенности были необходимы из-за особенностей рациона предков, включавшего в себя растения и сырое мясо, сообщает anonsens.ru.

Современный образ жизни человека предполагает употребление более мягкой пищи, что также сказывается на его физиологии. У современного человека челюсти другие, а лицо более плоское. Поэтому у 25% людей отсутствует хотя бы один зуб мудрости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
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