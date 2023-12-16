Врачи ответили, зачем людям нужны зубы мудрости

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зубы мудрости обычно располагаются в задней части рта и, как правило, проявляются в последнюю очередь. Однако не у всех людей они появляются, и некоторые избавляются от них из-за дискомфорта и боли.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты утверждают, что зубы мудрости не уникальны только для человека, они также наблюдаются у обезьян, горилл и шимпанзе. У предков современного человека челюсти имели существенные отличия. Их зубы были крупными и толстыми, а жевательные мышцы обладали значительной мощью. Эти особенности были необходимы из-за особенностей рациона предков, включавшего в себя растения и сырое мясо, сообщает anonsens.ru.

Современный образ жизни человека предполагает употребление более мягкой пищи, что также сказывается на его физиологии. У современного человека челюсти другие, а лицо более плоское. Поэтому у 25% людей отсутствует хотя бы один зуб мудрости.