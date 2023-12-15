Ученые назвали количество шагов, которое защитит от деменции

Исследование выявило значительную связь между физической активностью и увеличением размеров ключевых областей мозга, ответственных за память и обучение.

Фото: openverse "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

В рамках данного исследования были проанализированы головные МРТ-снимки 10 тысяч человек, что позволило ученым определить, что регулярные физические занятия, такие как ходьба, бег или фитнес, способствуют увеличению объема серого и белого вещества в мозге, а также гиппокампа.

Серое вещество играет ключевую роль в обработке информации, белое вещество соединяет различные области мозга, обеспечивая их взаимодействие, в то время как гиппокамп является центральным элементом в формировании воспоминаний. Следует отметить, что даже умеренный уровень физической активности, например, достижение не менее четырех тысяч шагов в день, положительно сказывается на здоровье мозга, сообщает "Общественная служба новостей".