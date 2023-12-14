Красная рыба является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, необходимых для человека. Эти вещества способствуют укреплению сосудов и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Наш организм не может синтезировать их самостоятельно, поэтому мы получаем их только с продуктами питания.
Медики утверждают, что для обеспечения необходимыми жирными кислотами будет достаточно двух-трёх порций рыбы в неделю. Дорогая красная рыба не обязательна, так как бюджетный вариант — сельдь, также является полноценным источником этих кислот. В этой рыбе помимо жирных кислот также содержатся белок, витамины и антиоксиданты, передаёт "здоровое-питание.рф" со ссылкой на специалистов.
Важно употреблять селёдку правильно. Консервация сохраняет много полезных веществ, но при пряном посоле продукт может содержать большое количество соли, что небезопасно для людей с проблемами с сердцем или повышенным артериальным давлением. Если очень хочется, можно позволить себе два-три кусочка такой рыбы в день. Также стоит быть осторожным с употреблением продукта с солью при наличии проблем с почками.
Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют обратить внимание на замороженную версию сельди. Она сохраняет все полезные свойства при правильной разморозке в холодильнике. Важно помнить, что рыбу не следует погружать в горячую воду, так как она может стать безвкусной.
Кстати, "классическое" сочетание солёной селедки с отварным картофелем является достаточно хорошим вариантом для приёма пищи. Картофель можно заменить чёрным хлебом, но их лучше не употреблять вместе, чтобы избежать переизбытка углеводов.
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