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Хирург Бордан: Ожирение ведет к нескольким видам онкологии

1:04
Здоровье

Серьезные последствия ожирения могут быть чрезвычайно опасными, включая некоторые виды онкологии, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, сонное апноэ и бесплодие.

Хирург Бордан: Ожирение ведет к нескольким видам онкологии
Фото: Openverse by Alan Cleaver is licensed under CC BY 2.0

О таких последствиях рассказала президент Общества бариатрических хирургов, доктор медицинских наук, бариатрический хирург Наталья Бордан "Газете.Ru".

Бордан пояснила, что первые признаки ожирения не считаются болезнью, но тяжелые стадии могут вызвать серьезные проблемы, включая онкологию. Ожирение также влияет на обмен веществ, у людей с избыточным весом может повышаться уровень сахара в крови, что способствует развитию некоторых видов рака и увеличивает риск заболевания.

"Ожирение второй-третьей степени при этом рассматривается как хроническое заболевание, воздействующее на все системы организма", — подчеркнула врач. Она также посоветовала контролировать вес с помощью правильного питания и физических упражнений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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