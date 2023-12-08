Health: людям с повышенным холестерином можно есть одно-два яйца в день

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно информации от Health, большинству людей с повышенным уровнем холестерина рекомендуется употреблять яйца в умеренных количествах. Одно большое яйцо содержит приблизительно 186 мг холестерина, что составляет более половины дневной нормы в 250-300 мг. Современные исследования подчеркивают, что люди с высоким уровнем холестерина не обязаны полностью избегать яиц, так как они являются ценным источником белка, полезных жиров, витаминов (A и B12), минералов (селена) и холина.

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В настоящее время большинство диетологов отказались от строгих норм и советуют сосредоточить внимание на минимизации потребления насыщенных и трансжиров. Также стоит отметить, что холестерин из пищи не всегда влияет отрицательно на уровень холестерина в крови и не обязательно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку большая часть холестерина производится в печени, его снижение не всегда достижимо путем диеты, и часто требуется применение медикаментозных средств, таких как статины.

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