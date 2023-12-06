Гинеколог Волкова назвала связь хронического цистита и стресса

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проявляющиеся симптомы, такие как болезненное мочеиспускание, недержание мочи и учащенные посещения туалета, могут серьезно повлиять на качество жизни женщины, предупредила врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Она рассказала о том, какие заболевания могут спровоцировать развитие цистита.

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По словам Волковой, цистит часто сопровождает менопаузу, при этом нередко женщина даже не осознает начало этого периода. Она также отметила, что болезнь может возникнуть на фоне гормональных нарушений, таких как гипотиреоз, избыток пролактина или недостаток жиров.

Врач подчеркнула, что цистит может быть вызван также заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как кишечная палочка, заболевания поджелудочной железы, нарушения работы желчного пузыря и гастрит. Она рекомендовала минимизировать потребление продуктов, способствующих воспалению, таких как выпечка, сладкое, газированные напитки, спиртное и жареное, сообщает "DoctorPiter".

Волкова также отметила, что стресс оказывает негативное воздействие на здоровье выделительной системы. Активная выработка кортизола в период стресса ослабляет ресурсы организма, что снижает иммунитет мочеполового тракта. Кроме того, стресс может повлиять на гормональный баланс, подчеркнула врач.