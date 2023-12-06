Врач-травматолог: “Последствия переохлаждения могут привести к смерти ”

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Переохлаждение - это состояние человека, при котором его тело охлаждается намного сильнее, чем нужно для поддержания нормальной температуры. Это может привести к различным проблемам со здоровьем и даже к смерти. Врач-травматолог Константин Терновой на эту тему дал комментарий для Pravda.Ru.

Фото: Правда.Ру

“Последствия могут быть вплоть до смерти. В воде это происходит в 17 раз быстрее, чем на воздухе”, - отметил эксперт.

Травматолог рассказал, что признаками переохлаждения являются заторможенность сознания, тугоподвижность суставов, прежде всего это мелкие суставы – пальцы, стопы, бледные кожные покровы, синюшные губы. Реагировать следует здесь быстро, нужно согреть человека, дать ему горячее питьё, либо положить в прохладную ванну и добавлять туда тёплую. Ни в коем случае нельзя человека резко сажать в горячую ванну, иначе кровь резко отойдет к коже. Это может закончиться нарушением ритма.

Больше всего подвержены переохлаждению люди, которые злоупотребляют алкоголем. Они зачастую идут нараспашку, а также часто падают в сугробы и постепенно там замерзают.