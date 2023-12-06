Нельзя заниматься самолечением горла, особенно народными средствами, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
В интервью Москве 24 он перечислил популярные методы самолечения и объяснил их бесполезность, а иногда и опасность.
Лук, чеснок, имбирь не облегчат страдания, а напротив, могут усилить раздражение и так воспаленных слизистых. Не следует также дышать над горячей картошкой.
"Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны, — подчеркнул доктор. — Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача".
Он допустил разве что полоскания настоями ромашки, календулы и эвкалипта, смеси мёда с редькой — благодаря их антисептическим свойствам.
Не стоит усугублять своё состояние холодным питьём — оно приносит лишь кажущееся облегчение, добавил Тяжельников.
"Нужно пить тёплые напитки, например чай с лимоном и мёдом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Тёплое питьё смягчает горло и выводит интоксикацию", — посоветовал он.
И в любом случае, лучше доверить лечение специалисту, заключил медик.
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