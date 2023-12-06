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Усиливают раздражение: эксперт предупредил об опасности народных средств для лечения горла

1:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Нельзя заниматься самолечением горла, особенно народными средствами, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Усиливают раздражение: эксперт предупредил об опасности народных средств для лечения горла
Фото: https://files.pravda-nn.ru/

В интервью Москве 24 он перечислил популярные методы самолечения и объяснил их бесполезность, а иногда и опасность.

Лук, чеснок, имбирь не облегчат страдания, а напротив, могут усилить раздражение и так воспаленных слизистых. Не следует также дышать над горячей картошкой.

"Любые прогревания могут провоцировать большее распространение инфекции, а при температуре вообще противопоказаны, — подчеркнул доктор. — Даже ингаляции при помощи небулайзера не стоит делать без назначения врача".

Он допустил разве что полоскания настоями ромашки, календулы и эвкалипта, смеси мёда с редькой — благодаря их антисептическим свойствам.

Не стоит усугублять своё состояние холодным питьём — оно приносит лишь кажущееся облегчение, добавил Тяжельников.

"Нужно пить тёплые напитки, например чай с лимоном и мёдом, ягодные и травяные настои, просто подогретую чистую воду. Тёплое питьё смягчает горло и выводит интоксикацию", — посоветовал он.

И в любом случае, лучше доверить лечение специалисту, заключил медик.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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