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Онколог Евстратов назвал опасные изменения в родинках

0:52
Здоровье

Врач-онколог указал на изменения в родинках, которые могут свидетельствовать об опасных процессах в организме.

Онколог Евстратов назвал опасные изменения в родинках
Фото: freepik.com

По словам специалиста, обладателям этих образований необходимо постоянно следить за формой и размером родинок. Насторожить должны асимметричность, увеличение, изменение цвета и выделение крови при нажатии.

Врач рассказал, что меланома может появиться и на коже без родинок и даже на внутренних органах.

"Меланома хоть и редкая, но очень опасная болезнь — она стремительно развивается, имеет высокий уровень метастазирования и смертности", — пояснил Евстратов.

Он добавил, что защитить себя от смертоносного недуга можно, уделив внимание защите кожи от ультрафиолета.

По словам врача, удаление родинки можно доверить только онкодерматологу.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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