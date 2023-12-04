Онколог Евстратов назвал опасные изменения в родинках

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог указал на изменения в родинках, которые могут свидетельствовать об опасных процессах в организме.

Фото: freepik.com

По словам специалиста, обладателям этих образований необходимо постоянно следить за формой и размером родинок. Насторожить должны асимметричность, увеличение, изменение цвета и выделение крови при нажатии.

Врач рассказал, что меланома может появиться и на коже без родинок и даже на внутренних органах.

"Меланома хоть и редкая, но очень опасная болезнь — она стремительно развивается, имеет высокий уровень метастазирования и смертности", — пояснил Евстратов.

Он добавил, что защитить себя от смертоносного недуга можно, уделив внимание защите кожи от ультрафиолета.

По словам врача, удаление родинки можно доверить только онкодерматологу.