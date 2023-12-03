ВОЗ рассказала о вредных последствиях глобального потепления для организма

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На глобальной конференции ООН по климату (COP28) в Дубае представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ванесса Керри заявила, что более трех миллиардов людей по всему миру сталкиваются с отрицательными последствиями изменения климата, которые влияют на их здоровье.

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По ее словам, в настоящее время 3,3 миллиарда человек в мире крайне уязвимы перед последствиями климатических изменений, причем для многих из них эти изменения имеют необратимые последствия. Эта уязвимость напрямую связана с использованием ископаемого топлива, сообщает Газета. Ru.

Эксперт предложила отказаться от добычи ископаемого топлива как выход из сложившейся ситуации. По ее мнению, простое смягчение последствий и уменьшение выбросов парниковых газов больше не являются достаточным ответом на вызовы изменения климата.

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