Врач Строгая заявила, что вяленое мясо рушит психику и вызывает маниакальный синдром

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ирина Строгая подчеркивает, что употребление мясных продуктов, особенно вяленых, может увеличивать вероятность возникновения маниакального синдрома и других серьезных психических расстройств, утверждают российские ученые. Проведенное исследование на группе из 1101 человек в возрасте от 18 до 65 лет выявило, что люди, предпочитающие мясо, особенно вяленое, имели в три раза больше склонность к маниакальному синдрому. Этот синдром проявляется эйфорией, гиперактивностью и бессонницей, ранее ассоциированными с биполярным аффективным расстройством.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Несмотря на полученные результаты, они не позволяют утверждать однозначную причинно-следственную связь между употреблением мяса и психическими расстройствами. Мясо может одновременно быть как причиной, так и следствием психических расстройств, а также подвержено влиянию третьего неучтенного фактора. Специалисты считают, что наиболее вероятным объяснением является воздействие нитратов, содержащихся в вяленом мясе, на человеческий мозг. Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили эту гипотезу, демонстрируя, что добавление нитратов в их рацион вызывает поведенческие особенности, аналогичные проявлениям маниакального синдрома, сообщает actualnews.

Следовательно, рекомендуется ограничивать употребление вяленого мяса у людей, страдающих от биполярного аффективного расстройства. Исследование выделяет возможную связь между употреблением мяса и риском развития маниакального синдрома и прочих психических проблем. Тем не менее, для полного понимания этой взаимосвязи необходимы дополнительные исследования, при этом важно учитывать воздействие других факторов на психическое здоровье и индивидуальные особенности при формировании диеты.

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