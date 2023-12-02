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Врачи рассказали, почему людям за 50 следует предохраняться

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Здоровье

Врачи утверждают, что лицам старше пятидесяти лет рекомендуется проявлять осторожность в отношении половых инфекций.

Врачи рассказали, почему людям за 50 следует предохраняться
Фото: openverse by SUPERADRIANME is licensed under CC BY 2.0.

Часто под термином "профилактика" подразумевается защита от нежелательной беременности. Многие люди, особенно те, кто находится в постоянных сексуальных отношениях, часто пренебрегают тем, что противозачаточные средства также могут предотвращать передачу половых инфекций.

Эксперты подчеркивают, что некоторые из таких инфекций могут передаваться не только половым путем, но и другими способами. Важно также помнить, что период инкубации венерических инфекций часто бывает достаточно длительным, сообщает involta.

Несмотря на то что риск заражения обычно выше у молодых людей, люди старшего возраста также подвержены данному риску. Сегодня половые инфекции все чаще встречаются у людей среднего и пожилого возраста.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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