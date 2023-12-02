Врачи утверждают, что лицам старше пятидесяти лет рекомендуется проявлять осторожность в отношении половых инфекций.
Часто под термином "профилактика" подразумевается защита от нежелательной беременности. Многие люди, особенно те, кто находится в постоянных сексуальных отношениях, часто пренебрегают тем, что противозачаточные средства также могут предотвращать передачу половых инфекций.
Эксперты подчеркивают, что некоторые из таких инфекций могут передаваться не только половым путем, но и другими способами. Важно также помнить, что период инкубации венерических инфекций часто бывает достаточно длительным, сообщает involta.
Несмотря на то что риск заражения обычно выше у молодых людей, люди старшего возраста также подвержены данному риску. Сегодня половые инфекции все чаще встречаются у людей среднего и пожилого возраста.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.