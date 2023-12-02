Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люся Чеботина рассказала о стадиях своего опьянения
Барьеры на пути Украины в Евросоюз: Венгрия и Нидерланды не дадут денег Украине
Сотни тысяч больных: в Китае обнаружен новый неизвестный вирус
Переехавший в Китай россиян Никита Куликов назвал семь вещей, которые его "бесят" в КНР
"Россия — нагрубил тебе с порога": Шарлоту избирают меру пресечения
Начались бои на Херсонском направлении: ВКС России ровняет с землёй позиции ВСУ
Женщин на фронт: украинцы готовятся к массовой мобилизации
Kia и Hyundai вернутся в Россию под новой маркой
В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лед", рядовой Денис Степанов

Гинеколог Махмутов рассказал, что у хламидиоза нет симптомов

0:37
Здоровье

Акушер-гинеколог, врач УЗИ из медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Андрей Махмутов проливает свет на распространенные заблуждения о хламидиозе, самой частой половой инфекции.

Гинеколог Махмутов рассказал, что у хламидиоза нет симптомов
Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Эксперт опровергает мифы, такие как возможность заражения в сауне или через унитаз, отмечает бессимптомный характер болезни и предостерегает от ошибочного сопоставления симптомов с гонореей.

Врач также разбирается с идеей, что хламидиозом можно переболеть однажды, подчеркивая отсутствие иммунитета и повышенный риск повторного заражения.

Как понять, что у тебя хламидиоз
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева
Сатановский прервал молчание и сделал заявление о бунте против Путина
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Заявление про СВО, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Анжелика Варум
Федеральный канал не пустил в эфир актёра — участника СВО из-за бейсболки
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Украинский боевик раскритиковал хвалёную немецкую БМП Marder
Последние материалы
Барьеры на пути Украины в Евросоюз: Венгрия и Нидерланды не дадут денег Украине
Сотни тысяч больных: в Китае обнаружен новый неизвестный вирус
Гинеколог Махмутов рассказал, что у хламидиоза нет симптомов
Переехавший в Китай россиян Никита Куликов назвал семь вещей, которые его "бесят" в КНР
"Россия — нагрубил тебе с порога": Шарлоту избирают меру пресечения
Начались бои на Херсонском направлении: ВКС России ровняет с землёй позиции ВСУ
Женщин на фронт: украинцы готовятся к массовой мобилизации
Kia и Hyundai вернутся в Россию под новой маркой
В зоне СВО погиб герой клипа на песню "Тает лед", рядовой Денис Степанов
Школьница из Москвы попыталась откосить от контрольной, выпив уксус
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников