Гинеколог Махмутов рассказал, что у хламидиоза нет симптомов

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Акушер-гинеколог, врач УЗИ из медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Андрей Махмутов проливает свет на распространенные заблуждения о хламидиозе, самой частой половой инфекции.

Фото: openverse by tinafranklindg is licensed under CC BY 2.0

Эксперт опровергает мифы, такие как возможность заражения в сауне или через унитаз, отмечает бессимптомный характер болезни и предостерегает от ошибочного сопоставления симптомов с гонореей.

Врач также разбирается с идеей, что хламидиозом можно переболеть однажды, подчеркивая отсутствие иммунитета и повышенный риск повторного заражения.

Как понять, что у тебя хламидиоз