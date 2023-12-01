Врачи назвали 5 основных причин вздутия живота

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У каждого из нас внезапно может случиться так, что в середине дня вы могли столкнуться со вздутием живота. Если такое явление редкое, то, вероятно, не стоит обращать на это внимание. Однако, если живот постоянно бурлит и булькает, необходимо найти причину и исключить ее как можно скорее. Врачи назвали пять основных причин вздутия живота.

Фото: openverse.org by shankar s. is licensed under CC BY 2.0.

Причина №1 – Недостаточное пережевывание пищи:

Современный образ жизни заставляет многих употреблять пищу на ходу, часто не уделяя должного внимания процессу пережевывания. Пережевывание играет одну из ключевых ролей в пищеварительной системе, а недостаточное пережевывание может привести к тому, что куски не смогут быть обработаны желудком.

Причина №2 – Неправильное питание:

Газообразование может возникнуть из-за избытка быстроусвояемых углеводов, таких как утренний бутерброд с маслом и медом, сопровождаемый чашкой кофе. Организм предпочитает получать энергию из углеводов, и избыток их в рационе может спровоцировать повышенное газообразование.

Причина №3 – Недостаточная ферментативная активность:

Холодная вода или газировка может снизить выработку пищеварительных ферментов, что затруднит переваривание пищи и вызовет газообразование.

Причина №4 – Стресс:

Стресс может влиять на работу желчного пузыря, перистальтику кишечника и другие процессы в ЖКТ, что приводит к неправильной перевариваемости пищи и повышенному газообразованию, сообщает bloknot.

Причина №5 - Спазмированная диафрагма:

Спазмированная диафрагма может препятствовать нормальному прохождению пищи через ЖКТ, вызывая увеличенное газообразование в определенных участках.

Вздутие живота – как понять причину