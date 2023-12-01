У каждого из нас внезапно может случиться так, что в середине дня вы могли столкнуться со вздутием живота. Если такое явление редкое, то, вероятно, не стоит обращать на это внимание. Однако, если живот постоянно бурлит и булькает, необходимо найти причину и исключить ее как можно скорее. Врачи назвали пять основных причин вздутия живота.
Современный образ жизни заставляет многих употреблять пищу на ходу, часто не уделяя должного внимания процессу пережевывания. Пережевывание играет одну из ключевых ролей в пищеварительной системе, а недостаточное пережевывание может привести к тому, что куски не смогут быть обработаны желудком.
Газообразование может возникнуть из-за избытка быстроусвояемых углеводов, таких как утренний бутерброд с маслом и медом, сопровождаемый чашкой кофе. Организм предпочитает получать энергию из углеводов, и избыток их в рационе может спровоцировать повышенное газообразование.
Холодная вода или газировка может снизить выработку пищеварительных ферментов, что затруднит переваривание пищи и вызовет газообразование.
Стресс может влиять на работу желчного пузыря, перистальтику кишечника и другие процессы в ЖКТ, что приводит к неправильной перевариваемости пищи и повышенному газообразованию, сообщает bloknot.
Спазмированная диафрагма может препятствовать нормальному прохождению пищи через ЖКТ, вызывая увеличенное газообразование в определенных участках.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.