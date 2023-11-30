Диетолог Русакова: самые опасные десерты те, в которых есть жир и сахар

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в разговоре с Pravda.Ru рассказала о том, какие десерты лучше всего выбирать тем, кто не может жить без сладкого.

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Эксперт напомнила, что в настоящее время в кондитерской промышленности существуют десерты на любой вкус, с сахаром и без добавления сахара.

Однако самыми вредными однозначно считаются кондитерские изделия, в составе которых есть и сахар, и жир, отметила специалист.

"Самыми опасными для фигуры и для сердечно-сосудистой системы всё-таки являются десерты, в которых комбинация жиров и сахара, то есть это с большим количеством крема, особенно если различные модифицированные сливки с трансжирами. Это считается наиболее вредным", — сказала Русакова.

Намного более полезными являются десерты без сахара, например, шоколад и разные виды пастилы, хотя и их тоже нельзя назвать полностью безопасными и совсем низкокалорийными, подчеркнула диетолог.

Русакова посоветовала обратить внимание на различные веганские десерты с орехами и сухофруктами, с использованием сока и меда, но не забывать о том, что это всё равно это продукты, богатые углеводами, а значит, не совсем низкокалорийные.

"Важно выбирать в первую очередь десерт, который вам по душе и доставляет удовольствие и, конечно, соблюдать размеры порций, чтобы не превысить суточную калорийность, употребляя их в первой половине дня. Тогда это будет безопасно", — добавила диетолог.

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