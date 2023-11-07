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Нутрициолог Гейман озвучила список сладостей для похудения

2:00
Здоровье

Существуют лакомства, которые могут помочь вам снизить вес. Звучит необычно, но это действительно так. Нутрициолог Элина Гейман рассказала о том, какие сладости могут быть полезны при похудении.

Нутрициолог Гейман озвучила список сладостей для похудения
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно ее рекомендациям, наилучшим вариантом является приготовление полезных десертов в домашних условиях. Это позволяет полностью контролировать состав сладостей и выбирать ингредиенты, которые имеют меньшую калорийность.

Ягоды

Элина Гейман отмечает, что ягоды занимают первое место среди полезных сладостей. Они богаты полезными микроэлементами и витаминами, такими как витамин С, витамины группы B, и при этом содержат минимальное количество сахара. Поэтому они способствуют получению необходимых витаминов и снижению веса.

Натуральный мармелад

Если вы хотите что-то сладкое, но менее калорийное, вы можете рассмотреть вариант натурального мармелада, приготовленного на агар-агаре. Это также может способствовать улучшению микрофлоры кишечника и снижению веса. Мармелад богат витаминами С, А, Е, D, K и витаминами группы B, а также микро- и макроэлементами.

Пастила

Пастила, изготовленная из яблок, богата пектином, который оказывает положительное воздействие на организм и участвует в процессах омоложения. Калорийность пастилы низкая, поэтому ее можно включать в рацион без существенного увеличения калорийного потребления, сообщает "Вечерняя Москва".

Низкокалорийные торты

Если у вас есть желание насладиться чем-то похожим на торт, вы можете обратить внимание на низкокалорийные десерты. На рынке представлены различные варианты, включая тортики с нулевой калорийностью. Среди них можно найти морковные торты, маковые торты и наполеоны, а также варианты без лактозы и сахара.

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