Врачи назвали масло для жарки худшим продуктом на кухне, вызывающим рак

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты пояснили, как жирные кислоты, ведущие к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному уровню "плохого" холестерина и даже раку, попадают в организм человека.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Специалисты призывают обратить внимание на ненасыщенные жирные кислоты. Среди них особое место занимают трансжиры — самый опасный "зверь" нашего времени, говорят эксперты здоровое-питание.рф, ссылаясь на медицинские источники.

Важно избегать жиров, полученных в результате гидрогенизации — процесса превращения жидких масел в твёрдые жиры для более удобной обработки.

Учёные отмечают, что опасные промышленные жиры содержатся в гхи, фастфуде, чипсах, обработанных продуктах и мороженом. Однако, даже отказавшись от всей этой еды, многие люди ежедневно употребляют трансжиры.

"Обычное растительное масло, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров", — предупредили специалисты.

На каком масле безопаснее жарить?