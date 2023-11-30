Эксперты пояснили, как жирные кислоты, ведущие к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному уровню "плохого" холестерина и даже раку, попадают в организм человека.
Специалисты призывают обратить внимание на ненасыщенные жирные кислоты. Среди них особое место занимают трансжиры — самый опасный "зверь" нашего времени, говорят эксперты здоровое-питание.рф, ссылаясь на медицинские источники.
Важно избегать жиров, полученных в результате гидрогенизации — процесса превращения жидких масел в твёрдые жиры для более удобной обработки.
Учёные отмечают, что опасные промышленные жиры содержатся в гхи, фастфуде, чипсах, обработанных продуктах и мороженом. Однако, даже отказавшись от всей этой еды, многие люди ежедневно употребляют трансжиры.
"Обычное растительное масло, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров", — предупредили специалисты.
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