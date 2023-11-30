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Врачи назвали масло для жарки худшим продуктом на кухне, вызывающим рак

1:07
Здоровье

Эксперты пояснили, как жирные кислоты, ведущие к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышенному уровню "плохого" холестерина и даже раку, попадают в организм человека.

Врачи назвали масло для жарки худшим продуктом на кухне, вызывающим рак
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Специалисты призывают обратить внимание на ненасыщенные жирные кислоты. Среди них особое место занимают трансжиры — самый опасный "зверь" нашего времени, говорят эксперты здоровое-питание.рф, ссылаясь на медицинские источники.

Важно избегать жиров, полученных в результате гидрогенизации — процесса превращения жидких масел в твёрдые жиры для более удобной обработки.

Учёные отмечают, что опасные промышленные жиры содержатся в гхи, фастфуде, чипсах, обработанных продуктах и мороженом. Однако, даже отказавшись от всей этой еды, многие люди ежедневно употребляют трансжиры.

"Обычное растительное масло, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров", — предупредили специалисты.

На каком масле безопаснее жарить?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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