Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сингапурские ученые назвали продукт, который вернет идеальное зрение
Победительница "Холостяка" с Кридом блогер Дарья Клюкина впервые станет мамой
Глава Сумской ОВА заявил о провале выполнения плана по мобилизации в регионе
Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку за мир в Газе
Актриса Орнелла Мути сообщила, что уже десять лет предпочитает одежду русского дизайнера
Sinomach начнет продажи в РФ внедорожника Paladin в январе 2024 года
В Москве учитель информатики начертил свастику на доске и написал: "Слава Украине!"
Полковник Макгрегор: Зеленский не сможет избежать наказания после окончания СВО
Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Травник с медицинским образованием рассказал о безопасном потреблении травяных чаёв

Здоровье

Травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский в беседе с Pravda.Ru рассказал, к каким травяным чаям следует относиться с осторожностью. 

Травник с медицинским образованием рассказал о безопасном потреблении травяных чаёв
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснил, что фиточаи относятся к растениям с низкой фармакологической активностью (съедобные растения, пряные травы).

"Как правило, они не содержат каких-то агрессивно действующих веществ, не содержат алколоидов, сапонинов и так далее, которые могут привести к каким-то тяжёлым отравлениям. И использование этих фиточаев на какой-то ежедневной основе в принципе не возбраняется, так как это ароматные травы типа мелиссы, котовника, монарды, душицы и так далее", — рассказал травник.

Юровский предупредил, что пряные пахучие травы повышают секреторную деятельность пищеварительных желез, поэтому противопоказаны при заболеваниях желчного пузыря и камнях в желчном.

С осторожностью он призвал относиться к эфиромасличным растениям, так как они способствуют раздражению слизистых оболочек.

"Такой очень популярный сейчас напиток как иван-чай, в принципе довольно безопасен, можно употреблять длительно", — рассказал медик.

Он посоветовал употреблять иван-чай в ферментированом виде, так как благодаря ферментации разрушается большая часть алкалоидов.

"Не нужно забывать, что некоторые растения содержат лактоны, которые могут вызывать аллергические реакции, поэтому чрезмерное злоупотребление такими лекарственными травами особенно для людей, подверженных аллергии, тоже следует это учитывать и менять часть сборов на протяжении двух чаев на протяжении 2-3 недель", — поделился советами специалист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве

Российские ракеты ударили по стратегическому заводу в Киеве, где производят беспилотники для украинской армии.

Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Чехия провела самую масштабную забастовку с лозунгом отставки правительства Любовь Степушова Фронда Пашиняна против ОДКБ и России до добра не доведёт саму Армению Андрей Николаев Ситуация под Авдеевкой в контексте расстановки политических сил на Западе Алексей Гончаров
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
В декабре в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"
Марков высказался об отравлении жены главы ГУР Украины Буданова: война бюрократий
Экс-бойфренд Анастасии Волочковой свел счёты с жизнью в тюрьме
Минцифры поддержало идею аудита защищенности операторов персональных данных
Суррогатная мать отдала Пэрис Хилтон новорожденную дочку, которую назвали Лондон
Россиянка устроила дебош в самолете и занялась сексом с соседом
Группировка "Юг" ВС РФ продвинулась на более выгодные рубежи в районе Артёмовска
Курьер мошенников из Пермского края украденные у пенсионерки деньги потратил в стриптиз-клубе
В Санкт-Петербурге пластического хирурга отправили под домашний арест по обвинению в смерти пациентки
В Сахалине школьники избили первоклассника, который едва не замерз насмерть в снегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников