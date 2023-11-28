Травник с медицинским образованием рассказал о безопасном потреблении травяных чаёв

Травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский в беседе с Pravda.Ru рассказал, к каким травяным чаям следует относиться с осторожностью.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт объяснил, что фиточаи относятся к растениям с низкой фармакологической активностью (съедобные растения, пряные травы).

"Как правило, они не содержат каких-то агрессивно действующих веществ, не содержат алколоидов, сапонинов и так далее, которые могут привести к каким-то тяжёлым отравлениям. И использование этих фиточаев на какой-то ежедневной основе в принципе не возбраняется, так как это ароматные травы типа мелиссы, котовника, монарды, душицы и так далее", — рассказал травник.

Юровский предупредил, что пряные пахучие травы повышают секреторную деятельность пищеварительных желез, поэтому противопоказаны при заболеваниях желчного пузыря и камнях в желчном.

С осторожностью он призвал относиться к эфиромасличным растениям, так как они способствуют раздражению слизистых оболочек.

"Такой очень популярный сейчас напиток как иван-чай, в принципе довольно безопасен, можно употреблять длительно", — рассказал медик.

Он посоветовал употреблять иван-чай в ферментированом виде, так как благодаря ферментации разрушается большая часть алкалоидов.

"Не нужно забывать, что некоторые растения содержат лактоны, которые могут вызывать аллергические реакции, поэтому чрезмерное злоупотребление такими лекарственными травами особенно для людей, подверженных аллергии, тоже следует это учитывать и менять часть сборов на протяжении двух чаев на протяжении 2-3 недель", — поделился советами специалист.