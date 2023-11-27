Врач Кондратенко: посещение сауны поможет укрепить иммунитет зимой

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Марина Кондратенко поделилась советами по укреплению иммунитета в холодное время года в беседе с "Известиями". Она рекомендует регулярный прием витаминов, употребление чаев с имбирем, травами и ягодами. Также важным фактором является закаливание в домашних условиях, посещение спортивных клубов с бассейнами и саунами для получения контраста температур и общеукрепляющих процедур.

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Кроме того, врач подчеркнула важность использования индивидуальных средств защиты при посещении общественных мест, особенно при наличии большого количества больных людей. Это включает в себя ношение масок, респираторов и даже очков для защиты глаз. Кондратенко также рекомендует использование средств на основе морской воды для промывания носоглотки.

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