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Nutrients: бобовые способствуют похудению и поддержанию здоровья сердца

1:44
Здоровье

Специалист по питанию из американской компании NutriScience, специализирующейся на производстве продуктов и пищевых добавок, сообщил о том, что замена очищенных злаков бобовыми может оказать положительное воздействие на процесс похудения и способствовать здоровью сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

Nutrients: бобовые способствуют похудению и поддержанию здоровья сердца
Фото: openverse by Haprog_ is licensed under CC BY 2.0

Ученые провели моделирование эффектов замены белковой пищи или очищенных злаков на бобы (горох, чечевица). Они утверждают, что замена одной порции белковых продуктов (мяса и яиц) на бобы может снизить уровень холестерина в крови более чем на 10%. Кроме того, горох и чечевица богаты клетчаткой. Это вещества, которые не перевариваются ферментами пищеварительной системы человека, но могут быть обработаны полезной микрофлорой кишечника.

Ученые также подчеркнули, что замена очищенных злаков бобовыми также может приносить пользу организму. Очищенные злаки — это зерна, потерявшие оболочку и зародыш в процессе обработки, оставившись только с углеводами и глютеном (клейковина). В цельных злаках содержится столько же питательных веществ, сколько в необработанных зернах. Бобы богаты магнием, калием и медью. Калий важен для регуляции сердечного ритма, а магний может снижать риск тромбоза путем разжижения крови.

Кроме того, бобы содержат небольшое количество калорий, и их употребление способствует снижению веса и нормализации обмена веществ — процесса превращения пищи в энергию.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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