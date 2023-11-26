Вирусологи заявили, что покупные пельмени опасны для детей и беременных

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сложно найти человека, который не любит пельмени. Это блюдо покоряет сердца как взрослых, так и детей, несмотря на свою простоту. Однако у него есть один недостаток — самостоятельное приготовление пельменей требует времени и усилий, поэтому часто приходится обращаться к производителям, которые не всегда берут на себя ответственность за качество продукции.

Фото: openverse by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0

В последнее время стало известно, что в популярных марках пельменей, любимых россиянами, были обнаружены паразиты. Например, сальмонеллы, дистерии, кишечная палочка, и так далее. Некоторые компании даже умалчивают о том, что в состав мяса добавлена соя. Медики предупреждают, что в таких условиях приобретенные в магазине пельмени представляют опасность для здоровья. Особенно не рекомендуется употреблять их беременным женщинам, детям и людям с ослабленным иммунитетом, как сообщает канал "360".

Как правило, заражение паразитами может вызвать проблемы с функционированием желудочно-кишечного тракта. Хотя большинство микроорганизмов гибнет в процессе приготовления, сырые пельмени могут также стать источником бактерий, особенно если не соблюдать правила гигиеничности во время приготовления. Поэтому специалисты рекомендуют не забывать о тщательной гигиеничной обработке рук.

Вирусологи предупреждают, что живые организмы, содержащиеся в пельменях, могут заражать другие продукты, особенно если их не хранить должным образом. Однако при соблюдении всех необходимых мер предосторожности риска для здоровья можно избежать, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".