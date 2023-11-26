Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой
Уехавшая звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов продолжает искать роли в России
Зачем под Авдеевку пришли системы дистанционного минирования "Земледелие"
ИПГ имени Фёдорова: На Земле 26 ноября фиксируется умеренная магнитная буря
Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей
Ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера
В ГИБДД раскрыли за какие гаджеты в машине могут оштрафовать
Источником новости о смерти экс-полицейского США Дерека Шовина оказался пользователь соцсети
Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ

Вирусологи заявили, что покупные пельмени опасны для детей и беременных

1:48
Здоровье

Сложно найти человека, который не любит пельмени. Это блюдо покоряет сердца как взрослых, так и детей, несмотря на свою простоту. Однако у него есть один недостаток — самостоятельное приготовление пельменей требует времени и усилий, поэтому часто приходится обращаться к производителям, которые не всегда берут на себя ответственность за качество продукции.

Вирусологи заявили, что покупные пельмени опасны для детей и беременных
Фото: openverse by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0

В последнее время стало известно, что в популярных марках пельменей, любимых россиянами, были обнаружены паразиты. Например, сальмонеллы, дистерии, кишечная палочка, и так далее. Некоторые компании даже умалчивают о том, что в состав мяса добавлена соя. Медики предупреждают, что в таких условиях приобретенные в магазине пельмени представляют опасность для здоровья. Особенно не рекомендуется употреблять их беременным женщинам, детям и людям с ослабленным иммунитетом, как сообщает канал "360".

Как правило, заражение паразитами может вызвать проблемы с функционированием желудочно-кишечного тракта. Хотя большинство микроорганизмов гибнет в процессе приготовления, сырые пельмени могут также стать источником бактерий, особенно если не соблюдать правила гигиеничности во время приготовления. Поэтому специалисты рекомендуют не забывать о тщательной гигиеничной обработке рук.

Вирусологи предупреждают, что живые организмы, содержащиеся в пельменях, могут заражать другие продукты, особенно если их не хранить должным образом. Однако при соблюдении всех необходимых мер предосторожности риска для здоровья можно избежать, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Популярное
Новый киноляп с ковром-пледом отыскали в советской мелодраме "Москва слезам не верит"

Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.

В культовом фильме "Москва слезам не верит" нашли новый киноляп
Началось! На Украине сигнализируют о приходе "чёрной зимы"
С ударами по Киевской энергосистеме на Украину идёт "чёрная зима"
Крупный российский дилер отказался продавать автомобили "Москвич"
Декабрист будет цвести пышным цветом, если ухаживать так
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Певица Миколайчик перед смертью пришла в сознание, чтобы проститься с сыном
ВСУ уходят с Коксохимического комбината в Авдеевке
Донос на таксиста: в Петербурге женщина пожаловалась в полицию на критику СВО
Донос на таксиста: в Петербурге женщина пожаловалась в полицию на критику СВО
Последние материалы
Эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой
Уехавшая звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Семён Трескунов продолжает искать роли в России
Зачем под Авдеевку пришли системы дистанционного минирования "Земледелие"
ИПГ имени Фёдорова: На Земле 26 ноября фиксируется умеренная магнитная буря
Cell Metabolism: сокращение изолейцина продлило жизнь мышей
Вирусологи заявили, что покупные пельмени опасны для детей и беременных
Ученые выявили пользу овощей в борьбе с болезнью Альцгеймера
В ГИБДД раскрыли за какие гаджеты в машине могут оштрафовать
Источником новости о смерти экс-полицейского США Дерека Шовина оказался пользователь соцсети
Киев проговорился о более миллионе погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников