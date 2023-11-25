Врачи назвали продукт, который поможет похудеть и укрепить сердце

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты по питанию выяснили, что замена очищенных злаков бобами может способствовать потере веса, а также положительно влиять на здоровье сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

Исследователи провели моделирование эффекта замены белковой пищи бобовыми (горохом, чечевицей). Они утверждают, что отказ от одной порции белковых продуктов, таких как мясо и яйца, в пользу бобов, может снизить уровень холестерина в крови более чем на 10%. Кроме того, горох и чечевица богаты клетчаткой, которая не переваривается пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатывается полезной микрофлорой кишечника.

Ученые также отметили, что замена на бобовые и злаки может приносить пользу организму. Очищенные злаки представляют собой зерна, потерявшие оболочку и зародыш в процессе помола, оставив только углеводы и глютен. В то время как в цельных злаках содержится столько же питательных веществ, сколько в необработанных зернах. Бобовые богаты магнием, калием и медью. Калий играет важную роль в регуляции сердечного ритма, а магний способствует снижению риска тромбоза путем разжижения крови, сообщает Газета.Ru.

Помимо этого, бобовые характеризуются низким содержанием калорий, что способствует снижению веса и нормализации обмена веществ, процесса преобразования пищи в энергию.

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