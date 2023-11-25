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Биохимики назвали группу крови самых красивых людей

1:18
Здоровье

Группа крови человека может воздействовать не только на его характер, но и на внешний вид. Исследователи обнаружили определенные закономерности между типом крови и физическими чертами личности.

Биохимики назвали группу крови самых красивых людей
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Согласно проведенным исследованиям, люди с первой группой крови обладают особой "аурой", что делает их привлекательными для противоположного пола. Эта группа крови, по всей видимости, связана с уровнем привлекательности и сексуальности.

Однако и обладатели второй группы крови не остаются в тени. Их уникальная харизма и таланты не остаются незамеченными, и эти люди также отличаются эмпатией и трудолюбием.

Носители третьей группы имеют схожие черты с людьми второй группы, но они выражают свои чувства с большей смелостью.

Согласно ученым, обладатели четвертой группы крови считаются наиболее романтичными. Они ценят ласку и заботу, однако способны контролировать свои эмоции, проявляя хладнокровие в необходимые моменты и обладая способностью сосредотачивать внимание на важных вещах лучше других.

Ученые также выявили интересный факт: люди с вторым отрицательным типом группы крови часто характеризуются как легкомысленные и безрассудные.

Виктор Цой - Группа Крови
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Попова Юлия
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