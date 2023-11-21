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Невролог Гизатуллин назвал бананы и шоколад среди продуктов, вызывающих мигрень

1:26
Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Мигрень проявляется как стойкая пульсирующая головная боль с одной стороны, длится от нескольких часов до трех суток и может сопровождаться тошнотой, рвотой, ознобом, учащенным сердцебиением, бессонницей и вялостью. Об этом рассказал врач-невролог Ринат Гизатуллин.

Невролог Гизатуллин назвал бананы и шоколад среди продуктов, вызывающих мигрень
Фото: openverse.org by liverpoolhls is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно его словам, мигрень может развиваться под воздействием гормональных изменений, эмоциональной перегрузки, нарушения сна, голода, изменения погоды, употребления алкоголя, а также определённых продуктов, таких как бананы, цитрусовые, шоколад и жирные сыры.

К сожалению, полностью избавиться от хронической мигрени невозможно, утверждает невролог. Однако для предотвращения приступов он советует своевременно ложиться спать, увеличивать физическую активность, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и заниматься аутотренингом. Также возможно использование лекарственной терапии: препараты подбираются индивидуально, обычно лечение длится три месяца.

Кстати, у некоторых людей может возникать головная боль после употребления твёрдого сыра. Причина заключается в том, что в составе этого продукта, помимо кальция и белка, присутствуют также соль и тирамин. Последний является веществом, негативно воздействующим на определенных людей.

Какие продукты вызывают головную боль? | Объясняет невролог
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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