Учёные создали зубную пасту для аллергиков

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергия на арахис распространена по всему миру и представляет собой потенциальную угрозу для жизни. Создатели новой зубной пасты решили включить в ее состав определенное количество белков арахиса, способных вызвать аллергическую реакцию, с целью постепенного снижения чувствительности к этому аллергену.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

В эксперименте участвовали 32 человека с аллергией на арахис. В течение 11 месяцев добровольцы использовали новую зубную пасту один раз в день. Двадцать четыре участника получали пасту с активным веществом, в то время как восемь использовали плацебо. Доза активного вещества постепенно увеличивалась для тех, кто принимал пасту с ним. За период эксперимента у никого не возникло серьезных аллергических реакций, что свидетельствует о безопасности продукта для людей с аллергией на арахис.

У половины участников наблюдался легкий зуд в области рта и губ, но ни один из них не покинул исследование из-за побочных эффектов. Тем не менее каждый, кто использовал инновационную зубную пасту, успешно переносил самые высокие дозы арахисового белка, сообщает Daily Mail.

Ученые считают, что регулярное употребление небольшого количества арахиса со временем может привести к постепенной утрате чувствительности к этому аллергену, снижая риски серьезных последствий. Кроме того, инновационная зубная паста эффективно очищает зубы, не уступая по своей эффективности обычной пасте.

Такой подход к лечению аллергии известен как пероральная иммунотерапия и применяется уже давно. Он позволяет уменьшить чувствительность пациента к продуктам, вызывающим у него аллергические реакции, путем постепенного введения небольших доз аллергена для укрепления иммунитета.

Основное преимущество новой разработки заключается в ее легкости использования: иммунотерапию можно проводить, просто чистя зубы специальной пастой один раз в день. Это неинвазивный метод, не требующий медицинского вмешательства, сообщает "Рамблер".