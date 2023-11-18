По мнению эксперта, наличие аммиачного запаха изо рта может указывать на возможные проблемы с функционированием печени и почек, включая гепатит.
Медицинские специалисты поделились информацией о том, какие заболевания могут свидетельствовать о неприятных запахах, и не всегда они связаны с недостаточной гигиеной.
Врач Нина Зубарева предложила обратить внимание на состояние печени и почек в случае обнаружения аммиачного запаха изо рта. Этот симптом может указывать на наличие вирусного или токсического гепатита, пиелонефрита и других серьезных заболеваний, сообщает "В Татарстане".
Специалист отметила, что гнилостный или сладковатый запах изо рта может свидетельствовать о наличии ангины или синусита и не исчезает после чистки зубов из-за размножения микробов в очаге воспаления. Избавление от неприятного запаха возможно только после полного выздоровления.
Также было отмечено, что затхлый запах, исходящий от кожи, может указывать на наличие фенилкетонурии — редкого наследственного заболевания, при котором фенилаланин не полностью расщепляется, что приводит к его избыточному накоплению в организме и поражению органов и систем.
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