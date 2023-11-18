Врач Зубарева рассказала, откуда берется "запах старости" от тела

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению эксперта, наличие аммиачного запаха изо рта может указывать на возможные проблемы с функционированием печени и почек, включая гепатит.

Фото: Openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Медицинские специалисты поделились информацией о том, какие заболевания могут свидетельствовать о неприятных запахах, и не всегда они связаны с недостаточной гигиеной.

Врач Нина Зубарева предложила обратить внимание на состояние печени и почек в случае обнаружения аммиачного запаха изо рта. Этот симптом может указывать на наличие вирусного или токсического гепатита, пиелонефрита и других серьезных заболеваний, сообщает "В Татарстане".

Специалист отметила, что гнилостный или сладковатый запах изо рта может свидетельствовать о наличии ангины или синусита и не исчезает после чистки зубов из-за размножения микробов в очаге воспаления. Избавление от неприятного запаха возможно только после полного выздоровления.

Также было отмечено, что затхлый запах, исходящий от кожи, может указывать на наличие фенилкетонурии — редкого наследственного заболевания, при котором фенилаланин не полностью расщепляется, что приводит к его избыточному накоплению в организме и поражению органов и систем.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Откуда Берётся Запах Старости?