С 2024 года врачи начнут принимать граждан РФ по новым правилам

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Министерство здравоохранения России разработало рекомендации для врачей, касающиеся времени первичного приёма граждан в амбулаторных условиях. Согласно этим рекомендациям, участковые педиатры и терапевты могут уделить осмотру и консультации каждого пациента 15 минут.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Важным аспектом является учёт времени, затрачиваемого на оформление медицинской документации, отмечено в сообщении "Парламентской газеты".

Всего в методических рекомендациях предусмотрены временные лимиты для девяти специальностей, включая участковых педиатров и терапевтов. Например, длительность приёма врача общей практики рекомендуется устанавливать в 18 минут, офтальмолога — 14 минут, отоларинголога — 16 минут, акушера-гинеколога — 22 минуты, хирурга — 26 минут, фтизиатра — 35 минут, стоматолога-терапевта — 44 минуты.

"В обновлённых рекомендациях, которые будут применять в 2024 году, лимит на общение с пациентом не указан для следующих специализаций: детских стоматологов, детских хирургов, психиатров-наркологов, детских (подростковых) психиатров", — отмечает издание.

Установленные временные нормы приёма будут использоваться администрациями медицинских учреждений в качестве ориентира при установлении регламентов для персонала с учётом технических особенностей поликлиник, больниц и центров, а также организации труда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...