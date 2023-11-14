Министерство здравоохранения России разработало рекомендации для врачей, касающиеся времени первичного приёма граждан в амбулаторных условиях. Согласно этим рекомендациям, участковые педиатры и терапевты могут уделить осмотру и консультации каждого пациента 15 минут.
Важным аспектом является учёт времени, затрачиваемого на оформление медицинской документации, отмечено в сообщении "Парламентской газеты".
Всего в методических рекомендациях предусмотрены временные лимиты для девяти специальностей, включая участковых педиатров и терапевтов. Например, длительность приёма врача общей практики рекомендуется устанавливать в 18 минут, офтальмолога — 14 минут, отоларинголога — 16 минут, акушера-гинеколога — 22 минуты, хирурга — 26 минут, фтизиатра — 35 минут, стоматолога-терапевта — 44 минуты.
"В обновлённых рекомендациях, которые будут применять в 2024 году, лимит на общение с пациентом не указан для следующих специализаций: детских стоматологов, детских хирургов, психиатров-наркологов, детских (подростковых) психиатров", — отмечает издание.
Установленные временные нормы приёма будут использоваться администрациями медицинских учреждений в качестве ориентира при установлении регламентов для персонала с учётом технических особенностей поликлиник, больниц и центров, а также организации труда.
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