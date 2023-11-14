Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На видео попало появление острова в Тихом океане после извержения вулкана
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: мобилизованным ВСУ выдают на фронт "зловонные" обноски и б/у защиту
СБУ отстранила сотрудника, который подрался с военным ВСУ из-за песни Михаила Круга
Актриса Любовь Толкалина показала свою фигуру в красном купальнике
Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается
Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада
Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко
В Нью-Йорке бродяга бросился с ножом на людей и поранил троих
Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя

С 2024 года врачи начнут принимать граждан РФ по новым правилам

1:37
Здоровье

Министерство здравоохранения России разработало рекомендации для врачей, касающиеся времени первичного приёма граждан в амбулаторных условиях. Согласно этим рекомендациям, участковые педиатры и терапевты могут уделить осмотру и консультации каждого пациента 15 минут.

С 2024 года врачи начнут принимать граждан РФ по новым правилам
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Важным аспектом является учёт времени, затрачиваемого на оформление медицинской документации, отмечено в сообщении "Парламентской газеты".

Всего в методических рекомендациях предусмотрены временные лимиты для девяти специальностей, включая участковых педиатров и терапевтов. Например, длительность приёма врача общей практики рекомендуется устанавливать в 18 минут, офтальмолога — 14 минут, отоларинголога — 16 минут, акушера-гинеколога — 22 минуты, хирурга — 26 минут, фтизиатра — 35 минут, стоматолога-терапевта — 44 минуты.

"В обновлённых рекомендациях, которые будут применять в 2024 году, лимит на общение с пациентом не указан для следующих специализаций: детских стоматологов, детских хирургов, психиатров-наркологов, детских (подростковых) психиатров", — отмечает издание.

Установленные временные нормы приёма будут использоваться администрациями медицинских учреждений в качестве ориентира при установлении регламентов для персонала с учётом технических особенностей поликлиник, больниц и центров, а также организации труда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге

Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.

В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Китайско-сербское сотрудничество: реалии и перспективы Михаил Плисюк MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всему миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
СБУ отстранила сотрудника, который подрался с военным ВСУ из-за песни Михаила Круга
Актриса Любовь Толкалина показала свою фигуру в красном купальнике
Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается
Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада
Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко
В Нью-Йорке бродяга бросился с ножом на людей и поранил троих
Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя
Канал Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
В России появится возможность закупать беспилотники через маркетплейс в 2024 году
Депутат Шевченко: Залужный озадачил президента идеей об армии роботов — "Представляете лицо Зеленского"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников