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Кофеин в безалкогольных напитках: врач Фишер предупреждает о возможных опасностях для сердца и сосудов

1:10
Здоровье

Американский врач Стюарт Фишер высказал опасения относительно безалкогольных "тонизирующих" напитков из-за их высокого содержания кофеина, что, по его мнению, может представлять угрозу для сердца и сосудов. Об этом сообщает Daily Mail.

Кофеин в безалкогольных напитках: врач Фишер предупреждает о возможных опасностях для сердца и сосудов
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Специалист объяснил, что дозировка в 100 миллиграмм кофеина может провоцировать сердечный приступ у людей с редким заболеванием сердца — синдромом удлиненного интервала QT. Это нарушение электрической активности сердца, которое может привести к аритмии и серьезным осложнениям, таким как обмороки и судороги.

Врач также предупредил о том, что многие безалкогольные напитки, включая газированные, содержат избыточные количества кофеина, часто позиционируясь как "тонизирующие" и "полезные". Он подчеркнул, что высокие дозы кофеина могут быть опасны не только для тех, у кого есть синдром удлиненного интервала QT, но и для обычных людей, вызывая головную боль, бессонницу и другие нежелательные эффекты при употреблении более 400 миллиграмм кофеина в день.

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