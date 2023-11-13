Кардиолог рассказал, что делать при повышении артериального давления: прилечь и побыть в покое

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал в беседе с Pravda. Ru, как можно снизить артериальное давление без таблеток.

Фото: "Know your blood pressure." by jlcampbell104 is marked with CC0 1.0.

Эксперт отметил, что при повышении давления первым делом стоит расслабиться, прилечь. Он посоветовал в принципе не спешить с приёмом лекарств и понаблюдать за собой, напомнив, что давление может снизиться, когда человек находится в покое.

"Прилечь, занять удобную позу и полежать минут 10-15-20. Оно может и снизится. Вот если оно не снизилось, тогда нужно думать, что делать дальше", — сказал Конев.

Кардиолог напомнил, что артериальное давление у нас повышается на любую нагрузку.

"Вы пошли по лестнице, прошли 3-4 марша — давление уже у вас повысилось. А если пробежались немножко даже за автобусом, троллейбусом, трамваем, то обязательно повысится. И тут дело даже не в том, что оно повысится. Это естественный процесс. А дело в том, как оно будет быстро восстанавливаться к исходным цифрам", — заметил Конев.

Врач напомнил, что первым признаком повышенного артериального давления является головная боль, но не любая, а определённой локации — в области затылка, сжимающего характера.

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Как снизить давление за 5 минут БЕЗ ТАБЛЕТОК?