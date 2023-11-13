Врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с Pravda.Ru рассказал, как понять, что произошло повышение артериального давления, если нет возможности его измерить.
Эксперт объяснил, что одним из признаков повышения артериального давления является головная боль.
"Причем, головная боль определенной локализации — именно в затылочной области, именно сжимающего характера. Это классическое описание повышения артериального давления", — сказал Конев.
При этом врач обратил внимание, что классические проявления повышенного артериального давления сегодня встречаются редко.
"Любая головная боль требует измерения давления", — добавил Конев.
Кардиолог призвал следить за своим давлением, потому что сейчас его измерение не является проблемой, как это было когда-то, когда "тонометр был только в кабинете главного врача".
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