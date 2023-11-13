Кардиолог: повышение артериального давления характеризуется головной болью определённой локации

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Юрий Конев в разговоре с Pravda.Ru рассказал, как понять, что произошло повышение артериального давления, если нет возможности его измерить.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт объяснил, что одним из признаков повышения артериального давления является головная боль.

"Причем, головная боль определенной локализации — именно в затылочной области, именно сжимающего характера. Это классическое описание повышения артериального давления", — сказал Конев.

При этом врач обратил внимание, что классические проявления повышенного артериального давления сегодня встречаются редко.

"Любая головная боль требует измерения давления", — добавил Конев.

Кардиолог призвал следить за своим давлением, потому что сейчас его измерение не является проблемой, как это было когда-то, когда "тонометр был только в кабинете главного врача".

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Кардиолог - 6 причин повышения артериального давления