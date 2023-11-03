Кардиолог Дикур объяснила причины появления гипертонии в молодом возрасте

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение артериального давления, известное как гипертония, становится все более распространенным среди молодых людей. Кардиолог Оксана Дикур рассказала "Вечерней Москве" о причинах этого явления.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

По ее словам, гипертония диагностируется, когда артериальное давление поднимается до 140/90 миллиметров ртутного столба. Это состояние часто встречается у людей в возрасте до 40 и даже 30 лет. Это связано с хроническим стрессом, неправильным питанием и сидячим образом жизни.

"Поэтому важно не пренебрегать измерением артериального давления, так как это простой и доступный метод для своевременной диагностики и назначения эффективного лечения", — предупреждает кардиолог.

Она также подчеркивает, что лечение артериальной гипертензии не только помогает вернуть показатели давления к норме, но также снижает риск инфаркта и инсульта.

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