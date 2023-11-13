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Учёные назвали регулярность сна залогом здоровой жизни

1:30
Здоровье

Исследование, проведенное учёными из Гарварда, указало на то, что регулярность сна — засыпание и пробуждение примерно в одно и то же время каждый день — играет наиболее важную роль в обеспечении качества сна, сообщает "Российская газета".

Учёные назвали регулярность сна залогом здоровой жизни
Фото: Openverse by Joi is licensed under CC BY 2.0

Соавтор исследования доктор Мэтью Уивер подчеркивает, что регулярность сна более важна, чем просто количество часов сна. Непостоянный график сна и бодрствования, согласно исследованиям, ассоциируется с множеством негативных последствий для здоровья, таких как повышенный риск диабета, набор веса, высокий холестерин и проблемы с сердцем, такие как артериальное давление и атеросклероз. Также существует повышенный риск развития депрессии.

Уивер отмечает, что оптимальное время сна и пробуждения различно для каждого человека в связи с индивидуальными циркадными ритмами. В целом, эксперты сходятся в мнении, что регулярность является важным аспектом здорового сна. 

Он также подчеркнул, что сон, подобно диете и физическим упражнениям, является "третьим столпом здоровья". Ученые рекомендуют устанавливать постоянное время пробуждения каждый день, что служит "опорной точкой" для поддержания регулярности сна.

Различные исследования указывают на то, что уже даже один час отклонения от обычного режима сна может оказать негативное воздействие на обмен веществ и здоровье сердца. 

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Шесть советов для улучшения сна / #ТЕДсаммари
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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