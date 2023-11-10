Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корейский эксперт Хангук: Украину "поманили" в ЕС не просто так
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови, с которой люди рожают детей-гениев
Врач Умнов рассказал, что водка приводит мужчин к импотенции и увеличению груди
Соколовский признался, что "по блату" стал финалистом "Фабрики звезд"
СК раскрыл дело душителя пожилых людей в Подмосковье
В США впервые в истории одобрили препарат против вируса чикунгунья
New York Times назвала обвинения в причастности сотрудника к атаке на Израиль "возмутительной неправдой"
Источник в Ливане: США демонизируют "Хезболлу", заявляя о ракетах РФ "Яхонт"

Эксперт Быстров назвал самый полезный продукт при сахарном диабете

2:10
Здоровье

Доцент кафедры индустрии питания гостиничного бизнеса и сервиса в Университете РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров поделился информацией о полезном продукте для людей, страдающих сахарным диабетом. Согласно его словам, топинамбур является таким продуктом.

Эксперт Быстров назвал самый полезный продукт при сахарном диабете
Фото: Нейросеть Шедеврум

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, возникающее из-за недостаточного количества инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой, или из-за неэффективного использования инсулина организмом. По данным Минздрава России за 2022 год, в России число больных сахарным диабетом составляет около 10,5 миллионов человек. Пациенты с диабетом должны тщательно следить за уровнем сахара в крови и придерживаться строгих диетических ограничений.

Важно отметить, что мало кто знает о полезных свойствах топинамбура при сахарном диабете, пояснил Быстров. Топинамбур также известен как "земляная груша" или "сладкая картошка" в повседневной речи. Внешне клубни этого растения напоминают картофель, но они обладают сладковатым вкусом, не имеют горечи и являются низкокалорийным продуктом. Топинамбур богат витаминами, минералами, органическими кислотами и необходимыми аминокислотами. 

Это растение содержит пребиотики, которые способствуют здоровой микрофлоре желудочно-кишечного тракта, особенно в кишечнике. Важным компонентом топинамбура является инулин, естественный полисахарид, который способствует снижению уровня глюкозы в крови и улучшению обмена липидов, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает RT.

Сладкий вкус топинамбура обусловлен наличием фруктозы, которая не вызывает выброса инсулина. Топинамбур также отличается неприхотливостью при выращивании и может легко пережить зиму даже в большом горшке на балконе. Если употребление свежих клубней невозможно, то можно включить в рацион продукты из топинамбура, такие как чипсы, порошок или несладкий сироп.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

💊 ДИАБЕТ. ТОП-5 ОПАСНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ДИАБЕТЕ. Врач эндокринолог диетолог Ольга Павлова.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Популярное
Названы три продукта, которые снижают половое влечение

О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Диетолог назвал три продукта, которые снижают либидо
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
У Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой появился новый член семьи
Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Последние материалы
В США впервые в истории одобрили препарат против вируса чикунгунья
New York Times назвала обвинения в причастности сотрудника к атаке на Израиль "возмутительной неправдой"
Источник в Ливане: США демонизируют "Хезболлу", заявляя о ракетах РФ "Яхонт"
Из России в Египет вылетел самолёт с 25 тоннами гумпомощи для жителей Газы
Посольство РФ: Франция безосновательно выискивает российский след в инцидентах со звёздами Давида
СБ ООН снова проведёт заседание по Ближнему Востоку
Врач Королёва назвала капусту хорошим овощем для детоксикации организма
Спецназ ВС России ликвидировал французского офицера ДРГ ВСУ
Телеканал CNBC: визит Путина в Казахстан стал чётким сигналом для Запада
Экс-разведчик Риттер назвал главу МИД Украины лжецом из-за слов о переговорах с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников