Эксперт Быстров назвал самый полезный продукт при сахарном диабете

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры индустрии питания гостиничного бизнеса и сервиса в Университете РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров поделился информацией о полезном продукте для людей, страдающих сахарным диабетом. Согласно его словам, топинамбур является таким продуктом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, возникающее из-за недостаточного количества инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой, или из-за неэффективного использования инсулина организмом. По данным Минздрава России за 2022 год, в России число больных сахарным диабетом составляет около 10,5 миллионов человек. Пациенты с диабетом должны тщательно следить за уровнем сахара в крови и придерживаться строгих диетических ограничений.

Важно отметить, что мало кто знает о полезных свойствах топинамбура при сахарном диабете, пояснил Быстров. Топинамбур также известен как "земляная груша" или "сладкая картошка" в повседневной речи. Внешне клубни этого растения напоминают картофель, но они обладают сладковатым вкусом, не имеют горечи и являются низкокалорийным продуктом. Топинамбур богат витаминами, минералами, органическими кислотами и необходимыми аминокислотами.

Это растение содержит пребиотики, которые способствуют здоровой микрофлоре желудочно-кишечного тракта, особенно в кишечнике. Важным компонентом топинамбура является инулин, естественный полисахарид, который способствует снижению уровня глюкозы в крови и улучшению обмена липидов, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает RT.

Сладкий вкус топинамбура обусловлен наличием фруктозы, которая не вызывает выброса инсулина. Топинамбур также отличается неприхотливостью при выращивании и может легко пережить зиму даже в большом горшке на балконе. Если употребление свежих клубней невозможно, то можно включить в рацион продукты из топинамбура, такие как чипсы, порошок или несладкий сироп.

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