Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал причины ухудшения состояния здоровья во время сильных вспышек на Солнце.
Врач назвал магнитное поле Земли основой человеческой жизни. Оно служит барьером, защищающим человека от солнечной радиации, и в то же время оказывает влияние на его самочувствие. Об этом специалист рассказал "Радио 1".
"Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством", — пояснил Еделев.
Доктор отметил, что электричество проходит по нервам, обеспечивая способность мыслить, двигаться и дышать. В свою очередь, на эту энергию воздействие оказывает магнитное поле.
"Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость", — добавил врач.
По словам Еделева, во время сильного возмущения геомагнитного поля планеты людям стоит уделять больше времени отдыху и отказаться от физической активности.
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