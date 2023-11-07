Эксперт объяснил, как магнитные бури влияют на самочувствие

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев назвал причины ухудшения состояния здоровья во время сильных вспышек на Солнце.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Врач назвал магнитное поле Земли основой человеческой жизни. Оно служит барьером, защищающим человека от солнечной радиации, и в то же время оказывает влияние на его самочувствие. Об этом специалист рассказал "Радио 1".

"Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы, которые происходят в нашей нервной системе, связаны с электричеством", — пояснил Еделев.

Доктор отметил, что электричество проходит по нервам, обеспечивая способность мыслить, двигаться и дышать. В свою очередь, на эту энергию воздействие оказывает магнитное поле.

"Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость", — добавил врач.

По словам Еделева, во время сильного возмущения геомагнитного поля планеты людям стоит уделять больше времени отдыху и отказаться от физической активности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...