Иранские учёные выяснили причины усталости после ночного сна: возможна связь с депрессией

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Исследователи из Керманшахского университета медицинских наук в Иране пришли к выводу, что ощущение усталости и разбитости после ночного сна может быть связано с депрессивными и тревожными расстройствами.

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Как сообщает ScienceDirect, некоторые люди могут испытывать апатию, затруднённую концентрацию и общую усталость после долгого сна, несмотря на то, что их тело и мозг находились в состоянии покоя. Это явление называется парадоксальной бессонницей. После полноценного сна человек может почувствовать себя так, будто он не спал вообще. Люди, страдающие от парадоксальной бессонницы, способны запоминать детали окружающей среды ночью с такой же точностью, как будто они были полностью бодрыми. Они также могут вспоминать, о чем думали в "сне".

Согласно мнению иранских ученых, неблагоприятные условия для сна, такие как шум и яркий свет, а также потребление кофеина, могут способствовать возникновению этого состояния. Парадоксальная бессонница может также быть связана с психическими расстройствами, такими как депрессия и тревожность. Эти заболевания могут сопровождаться избыточной активацией нервной системы и повышенным уровнем кортизола (гормона стресса). У пациентов с такими расстройствами могут возникать навязчивые мысли.

Исследователи рекомендуют устранить источники постороннего шума, выключить яркий свет и воздерживаться от употребления кофе и алкоголя для улучшения качества сна.

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