Врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, о чём говорит металлический привкус во рту.
Харлов отметил, что металлический привкус похож на привкус крови. Он не исключил такие причины, как кровотечения в органах пищеварительной системы.
Ранее онкологи назвали кашель с кровью симптомом рака лёгкого.
"При сильном кашле кровь может выделяться из бронхиального отдела, и во рту будет ощущаться неприятный вкус", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".
Гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко объяснил, что металлический вкус может возникнуть при дефиците витаминов и при онкологии.
"При онкологических заболеваниях у человека тоже может возникнуть искажение вкуса", — сказал эксперт.
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