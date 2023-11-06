Врач рассказал о причинах возникновения металлического привкуса во рту: от кровотечения до онкологии

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, о чём говорит металлический привкус во рту.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Харлов отметил, что металлический привкус похож на привкус крови. Он не исключил такие причины, как кровотечения в органах пищеварительной системы.

Ранее онкологи назвали кашель с кровью симптомом рака лёгкого.

"При сильном кашле кровь может выделяться из бронхиального отдела, и во рту будет ощущаться неприятный вкус", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Гастроэнтеролог, гепатолог Пётр Ткаченко объяснил, что металлический вкус может возникнуть при дефиците витаминов и при онкологии.

"При онкологических заболеваниях у человека тоже может возникнуть искажение вкуса", — сказал эксперт.

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