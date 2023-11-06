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Онкологи назвали кашель с кровью симптомом рака лёгкого

2:26
Здоровье

Рак лёгких занимает первое место в структуре заболеваемости и смертности среди всех видов онкологических заболеваний. Этот вид злокачественного новообразования происходит из клеток бронхиального и альвеолярного эпителия.

Онкологи назвали кашель с кровью симптомом рака лёгкого
Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Эксперты из Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России) подчеркнули важность осведомленности о симптомах рака лёгких в рамках Международного месяца повышения осведомленности о данном заболевании, который проходит в ноябре.

Недуг часто является "тихим убийцей" и на начальных стадиях может проходить бессимптомно. Для выявления этой болезни на ранних стадиях важно проходить ежегодные профилактические обследования лёгких. Государство предоставляет бесплатные и доступные всем диспансеризацию и профосмотры.

Любой человек должен быть бдительным по отношению к себе, если у него есть риск развития этой болезни. Кашель, особенно с примесями крови, может быть тревожным симптомом, а также одышка, боли в грудной клетке (без предшествующей травмы), осиплость голоса, потеря веса и общее недомогание (повышение температуры, слабость и быстрая утомляемость).

Для диагностики болезни могут потребоваться рентгенологические и компьютерные исследования грудной клетки.

Как подчёркивают специалисты, чем раньше удается выявить рак лёгких, тем больше шансов на успешное лечение. Особенно на начальных стадиях современная медицина предоставляет возможность проводить малотравматичные эндоскопические операции, которые сохраняют качество жизни пациента.

По данным специалистов, 90% больных раком лёгких — это те, кто курит. Поэтому отказ от вредной привычки может снизить риски заболевания.

Также в группе риска находятся люди, работающие в условиях вредного производства, особенно с цементной или асбестовой пылью. В таких случаях необходимо строго соблюдать правила использования индивидуальных средств защиты. Пациентам, перенёсшим вирусные инфекции, страдающим фоновыми заболеваниями или имеющим историю рака лёгких среди близких родственников, также нужно уделять повышенное внимание своему здоровью и регулярно проходить обследования.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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